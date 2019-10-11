10/11 大樂透頭獎連22摃下期衝7.2億！ 今彩539獎落新北

2019-10-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月11日）開獎的第108000244期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由「新北市中和區興南路二段40號1樓」的「旺財神彩券行」開出；第108000089期大樂透與第108000244期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000089期大樂透中獎號碼為「07、12、17、21、30、37，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得103萬7221元；參獎共104注中獎，每注可得3萬2221元；肆獎共197注中獎，每注可得1萬935元；伍獎共4240注中獎，每注可得2000元；陸獎共4179注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬1058注中獎，每注可得400元；普獎共6萬8598注中獎，每注可得400元。

第108000089期49樂合彩中獎號碼為「07、12、17、21、30、37」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共185注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3813注中獎，每注可得1250元。

第108000244期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、08、09、13、14、15、17、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共180注中獎，每注可得500元；肆獎共1965注中獎，每注可得100元。

第108000244期今彩539中獎號碼為「01、15、24、28、35」，頭獎開出1注，可得獎金800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5128注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6190注中獎，每注可得50元。

第108000244期39樂合彩中獎號碼為「01、15、24、28、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共124注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5002注中獎，每注可得1125元。

第108000244期3星彩中獎號碼為「782」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000244期4星彩中獎號碼為「2043」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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