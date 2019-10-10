10/10 威力彩連17摃 今彩539頭獎開出1注獎落台南

2019-10-10 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月10日）開獎的第108000243期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由台南市永康區永康里永大路二段665號1樓的「高昇彩券行」開出；第108000081期威力彩與第108000243期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000081期威力彩中獎號碼為「06、08、14、20、27、30，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共318注中獎，每注可得4000元；陸獎共2157注中獎，每注可得800元；柒獎共3637注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9911注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6096注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4412注中獎，每注可得100元。

第108000081期38樂合彩中獎號碼為「06、08、14、20、27、30」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共65注中獎，每注可得5750元；二合共1622注中獎，每注可得750元。

第108000243期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、11、17、18、19、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共155注中獎，每注可得500元；肆獎共1930注中獎，每注可得100元。

第108000243期今彩539中獎號碼為「17、26、29、31、35」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共106注中獎，每注可得2萬元；參獎共4539注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3350注中獎，每注可得50元。

第108000243期39樂合彩中獎號碼為「17、26、29、31、35」，四合共9注中獎，可得21萬2500元；三合共132注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5522注中獎，每注可得1125元。

第108000243期3星彩中獎號碼為「151」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000243期4星彩中獎號碼為「4360」，正彩共1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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