10/9 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-10-09 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月9日）開獎的第108000242期今彩539、第108000242期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000242期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、08、10、11、14、15、17、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共249注中獎，每注可得500元；肆獎共2655注中獎，每注可得100元。

第108000242期今彩539中獎號碼為「01、08、19、20、36」，頭獎摃龜；貳獎共168注中獎，每注可得2萬元；參獎共5497注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6155注中獎，每注可得50元。

第108000242期39樂合彩中獎號碼為「01、08、19、20、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共95注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5480注中獎，每注可得1125元。

第108000242期3星彩中獎號碼為「681」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000242期4星彩中獎號碼為「7300」，正彩10注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法