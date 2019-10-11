神秘透天厝賭場 因為檳榔出包

2019-10-11 22:52

〔記者王捷／台南報導〕職業賭場不僅菸酒、檳榔免費，還常用「青操」好料吸引賭客，不過台南一處賭場相當隱蔽，但因房租太貴，只能小本經營，僅提供檳榔，有賭客將檳榔吃完了，賭場卻遲遲不補貨，疑似讓賭客不爽向警方檢舉，經過警方調查，發現該透天厝出入複雜，並掌握到相關證據，申請到搜索票，逮捕到負責人還有18名賭客，讓負責人直呼房租都還沒賺回來，訊後警方將全案依賭博罪嫌移送法辦。

一間職業賭場原本在郊區設點，但是有賭客反映太偏僻不方便，而賭場也沒有太多資金請司機分頭載送賭客，因此在國慶連假前悄悄搬入鬧區，付了月租1萬多元的租金，租下一間透天厝，先開了一桌天九牌試試看水溫，不過租金成本變高，讓賭場不敢免費提供好料，甚至連最基本的香菸都不提供。

一名賭客經過朋友介紹後，去賭場消費，看到賭場只提供檳榔，有些不滿，後來檳榔吃完了，把風的小弟也在一邊裝忙不補貨，讓賭客一氣之下離開賭場，透過關係向警方舉報，警方得知情資後相當低調，找到相關證據申請到搜索票，查獲3萬多元的賭資，並將18名賭客帶回警所製作筆錄，處以行政裁罰。

負責人被捕後，向警方抱怨賭場才剛開一星期，房租都還沒賺回來，希望警方幫幫忙，訊後警方將負責人依賭博罪嫌移送。

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