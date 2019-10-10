2女雙載出遊遭砂石車輾斃 家屬認屍坐地痛哭

2019-10-10 20:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾今天中午發生機車與砂石車事故，共乘機車2女遭砂石車輾過，當場死亡，家屬接獲通知趕到現場，看到女兒不完整的遺體跪地痛哭，令人鼻酸。

縣道158線虎尾平和橋前，今天中午12點40分左右發生死亡車禍，23歲張女與22歲魏女2人共乘一台機車，由虎尾往斗南方向行駛，行經事故現場疑為閃避一台突然減速的小貨車，不慎失控連人帶車摔倒，後方由廖姓男子駕駛的砂石車閃避不及，分別輾壓過2女，還拖行約30公尺，2女當場慘死。

據指出，張女、魏女是大學同學，2人感情很好，今天相約要去台南玩，中午共乘機車要到斗南搭火車。

張女的父親接到通知，趕到現場看到女兒躺在砂石車輪下，當場痛哭；張女的姊姊隨後到來聽到爸爸說妹妹死了，坐地痛哭。

魏女的家人趕到現場，看到魏女的遺物及遺體，當場癱坐在地上哭泣。

警方調查監視器及行車記錄器，發現事故發生時魏、張2人共乘機車疑似要閃避一台小貨車，先擦撞到小貨車後失控摔車，才遭砂石車輾斃，但現場未見小貨車。

警方根據車牌通知小貨車鄭姓駕駛到案說明，據指出，鄭男供稱不清楚發生什麼事，也不知道有擦撞，警方訊後將砂石車廖姓司機依過失致死罪嫌、小貨車鄭姓駕駛依肇事逃逸罪嫌送辦。

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