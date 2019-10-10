男大鬧急診室 不給住院「烙郎來」 判刑3個月

2019-10-10 19:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又是急診室暴力！22歲吳姓男子直闖南投縣某家醫院急診室，表示要住院，醫師認為他不必住院，他即恐嚇向1名護理人員「不給我住院，就要烙郎來！」，醫院報警後，3名警員到場勸他離開，他不肯離開還攻擊其中1名警員，還不斷用台語罵「X你娘」等三字經。南投地院將吳男依違反醫療法等罪名，判處有期徒刑3月及拘役70日。

還出手攻擊警員被制伏

這起急診室暴力事件發生在去年8月，22歲吳姓男子衝入1家有精神科的醫院的急診室，大喊「我要住院」，急診室醫師經與其交談後，認為他未達急性住院標準，護理師轉達「你不用住院」，吳男即對女護理師吼叫，並恐嚇她「不給我住院，我就烙郎來！」。

醫院報警後，3名員警到場處理，勸吳男離開，但吳男不走，還出手攻擊其中1名警員，3名警員制伏他後，他即用「X你娘」等多句三字經辱罵1名女警。

南投地院法官在判決書中指出，醫事人員執行醫療業務，是為了要救治病患，吳男要求住院卻未能理性溝通，還以恐方式妨害護理師執行醫療業務，而員警到場執行其職務，吳男又要攻擊警員，還出言侮辱員警，侵害公務執行公務的尊嚴，蔑視醫療行為及公權力的行使。

南投地院法官將吳男依違反醫療法判處有期徒刑3個月，以妨害公務執行罪名判處拘役50日，又以侮辱公務員罪名判處拘役40日，其中拘役部分應執行拘役70日，而判刑和拘役部分都可易科罰金。

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