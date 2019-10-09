新營醫院驚傳墜樓意外 77歲住院男病患當場死亡

2019-10-09 16:42

〔記者楊金城／台南報導〕下午近3點，衛福部新營醫院傳出一名住院的男病患從醫院6樓墜落在2樓露台的意外，明顯死亡，嚇壞就醫民眾，案由新營警方調查釐清墜樓原因。

台南市消防局出動新營分隊計3車6人前往救助，15:05到達現場，77歲黃姓老翁已明顯死亡，利用器材車吊臂將黃翁吊掛至1樓。

新營分局派員調查黃翁墜落原因，黃翁疑從醫院東側6樓（實則5樓）的樓梯通道往下墜落，掉到復健科2樓露台。

黃翁昨天一個人才在新營醫院住院，今天下午為何墜樓？有待調查釐清。

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