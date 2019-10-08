中客撕毀連儂牆 今晚強制遞解出境、5年內不得入境

2019-10-08 21:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台旅遊的中國籍男子李紹東，7日在台灣大學撕毀連儂牆標語，遭警方以現行犯移送並接受台北地檢署複訊後，今台北地檢署做出緩起訴處分並解除限制出境，今天晚間9時50分強制搭機遞解出境，並管制5年內不得再入境。

這也是國內發生的外籍人士涉嫌毀連儂牆標語，結果遭強制遞解出境的首例案件。

李男以自由行名義來台觀光，卻前往台灣大學連儂牆撕毀展版上展示各式海報，經台大學生會提起告訴，李男依毀損罪嫌移送北地方檢察署偵辦。

李男偵訊時否認受人教唆，他供稱本月1日與妻子來台自由行，前幾天的行程在中南部，今天才到台北市並到台大校園參觀，看到連儂牆上的內容一時氣憤，才動手撕毀牆上海報。

移民署立7日依大陸地區人民來台從事觀光許可辦法規定，有事實足認為有犯罪行為、從事與許可目不符之活動，廢止李男停留許可。現經台北地檢署作出緩起訴處分，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，強制李男出境並管制5年內不得再入境。

移民署表示，不容許外國人來台灣進行有目的性的破壞，也不容外國人破壞安定與民主自由；若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕遞解出境！

移民署署長邱豐光再次重申，歡迎陸客或陸生來台觀光、求學，但在台期間必須遵守我國法令規定，我政府絕對不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法