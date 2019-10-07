南方澳斷橋罹難漁工「頭七」 宜蘭縣府辦晚會表達哀悼

2019-10-07 20:56

［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳跨港大橋本月1日發生斷橋意外，造成6名外籍漁工死亡，今天適逢罹難者「頭七」，宜蘭縣政府晚間在南方澳辦理祈安晚會，為罹難者表達哀悼之意。

罹難者中，包括3名印尼及3名菲律賓漁工，縣府今晚7點半依循印尼文化傳統，採用穆斯林祝禱儀式，在南方澳封街舉辦晚會，傳遞關懷與溫暖。縣長林姿妙也到場獻花，向在場漁工致意，希望他們儘快走出傷痛。

出席晚會的漁工在祈福卡上留言，字裡行間充滿不捨；縣府明天上午10點將在蘇澳區漁會4樓禮堂舉辦彌撒，邀請南方澳的菲律賓漁工參加。

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