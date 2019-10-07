抓到了！ 博奕學苑當掩護 美女荷官誘賭、3天輸20萬

2019-10-07 20:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局今日凌晨3時許，前往中壢區民族路一棟商辦大樓偵破一處假藉以博奕學苑名義，打著高薪兼差名路，對外招生學習荷官課程作為掩護的大型賭場。該賭場採會員制，先以帶新會員可抽成吸引民眾上門，再利用美女荷官在現場引誘民眾進一步賭博；警方現場查扣約3億籌碼、賭資78萬餘元，現場逮捕1名負責人、15名工作人員、6名荷官、15名賭客共37人，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

警方表示，此賭場以「鑽石學苑」為名，在網路上以粉絲專頁吸引民眾，同時輔以會員制過濾成員，以及招募新成員獎金抽成方式，讓民眾一個帶一個掉入賭博陷阱。業者首先在賭場1樓設置實習桌讓學員熟悉玩法，實習期間並讓美女荷官露臉吸引賭客進一步上鉤，時機成熟便帶上樓參與賭博，曾有賭客為了與美女荷官一親芳澤，3天就花掉20萬。

警方報請桃園地檢署檢察官指揮追查，發現此賭場斥資千萬仿造外國賭場規格，以荷官學苑作為掩護，並主打美女荷官攬客，以台灣將會成立賭場為名目，佯騙民眾加入荷官培訓行列學習一技之長，訓練項目多元，計有百家樂、德州撲克、21點、三寶、妞妞等賭法，為了讓民眾更加相信，還以學成後通過考試頒發證照，未來更可向外發展與中、港、澳等國際大都市接軌，讓前來的被害民眾深信不疑。

簡姓負責人到案後稱，該博奕學苑原本是別人在經營，自己2個月前才接手經營，未料都還沒回本就被查獲，實在有夠倒楣！

中壢警分局強調，針對違法賭博行為，絕對責無旁貸全力清查，繼月前查獲麻將會館及隱身夜市賭場後，如今再破獲以博奕學苑做掩護的大型賭場，未來仍持續矯正不良風俗，淨化轄區治安。

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