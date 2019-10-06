控男網友灌酒性侵 她傳訊息「見面陪我喝」被打臉

2019-10-06 19:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小茵（化名）控訴曾姓男網友聲稱要買飲料，卻買回啤酒，有計畫地對她灌酒，再趁她酒後意識不清時，對她性侵2次，新北地檢署檢視兩人的LINE對話訊息，發現都是小茵主動邀曾男喝酒，事後還傳訊問：「你確定沒害我懷孕嗎？」卻對性侵之事隻字未提，也未向社區警衛求助，因此認定曾男罪嫌不足不起訴。

小茵指控，去年11月23日上午9時許，約曾男到住處聊天，她到住處樓下接曾男，曾男說想喝飲料，卻到超商買了6瓶啤酒，喝完後她覺得頭暈，曾男竟撲倒她性侵，她感到害怕叫曾男走，對方卻不肯，想說帶他去買便當，讓他吃完趕快回家，買完便當後，曾男仍是賴著不願離開，又強壓她在床上2度性侵。

曾男則說，當天小茵下樓接他時，經過警衛室還提醒警衛：「不要跟我爸媽說」，兩人喝完酒後合意發生2次性行為，後來在床上跟小茵聊天聊到下午才離開。

檢方勘驗小茵住處監視器畫面，發現小茵當天經過警衛室時，與警衛互動交談自然，甚至還跺腳向警衛撒嬌，看來心情愉悅，並無向警衛求助；且小茵去年11月21日主動傳訊問曾男：「你喜歡喝酒嗎？」、「改天約出來喝啊」，兩人互加LINE好友後，又傳送「就見面時候陪我喝」、「你要來我家喝嗎？」等訊息，事後還傳訊問：「你確定沒害我懷孕嗎？」卻未提及被性侵之事，均與常情不符。

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