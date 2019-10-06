訂房網驚傳個資外洩 228名會員被騙3362萬

2019-10-06 12:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名訂房網「Booking.com」驚傳疑似會員個資外洩，詐騙集團按圖索驥打電話給消費者，冒充網站客服行騙，刑事警察局165反詐騙專線從今年5月起陸續接獲民眾通報，表示在「Booking.com」消費後遭遇詐騙，累計至9月底被騙人數已達228人，財損金額高達新台幣3362萬元。

北市32歲林姓醫師日前接到假冒「Booking.com」客服人員的詐騙電話，表示因系統異常，導致醫師的訂單出現重複下單及重複扣款情形，將通報銀行協助處理，接著由另名歹徒假冒銀行客服來電，謊稱ATM有網路連線功能，只要配合操作ATM即可取消扣款，林姓醫師不疑有他，接連兩天聽從歹徒指示操作，被騙走164萬餘元。

刑事局表示，165反詐騙專線每週均會公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月迄今已連續21週上榜，上榜次數是各類電商平台中最高者，相較其他訂房網站及電商大部分都只有零星案件，甚至沒有發生件數，「Booking.com」顯然在資安防護上出現漏洞。

警方呼籲民眾應慎選資安防護機制完善之優良電商，對於屢次勸告均未改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。

刑事局亦再次呼籲，民眾接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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