自己安全才能救人！ 立委捐贈打火弟兄15套專業登山裝備

2019-10-05 17:14

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣多山，常遇山難搜救與傷患救護，專業登山裝備能確保消防隊員安全，增添救援效率，但也要價不菲，立委馬文君特別捐贈15套登山裝備給埔里鎮中心碑消防分隊，包括Gore-tex防風防水機能外套、雨褲、透氣登山褲及登山鞋等，隊員迫不及待穿上裝備進行防水測試，結果沒有「濕身」，直呼這才是他們想要的！

南投縣消防局第2大隊轄區涵蓋埔里、國姓、仁愛、魚池，都是多山的鄉鎮，仁愛鄉更有多座3000公尺百岳，山難救護案件多，由中心碑消防分隊具山搜能力的消防隊員專責支援，平時訓練與實地救護都需要使用登山裝備，但裝備耗損率高，亟需汰舊換新。

立委馬文君今天捐贈中心碑消防分隊15套登山裝備，由消防局第2大隊長吳嘉宏代表接受，包括Gore-tex防風防水機能外套、雨褲、透氣登山褲及登山鞋、保暖羊毛襪，以及前進指揮所使用的炊事帳、鑄鐵鍋具等，總價逾30萬元。

馬文君表示，消防隊員要確保自身安全才能順利救人，這些裝備完全根據打火弟兄實地使用測試後，選出評價優良者才下訂，規格、標準完全符合他們在高山活動需要防風、防水、保暖又輕便耐用的需求。

隊員也穿上全套裝備，拿起水管就往身上噴，結果沒有「濕身」，防水效果完全到位，這才是他們想要安全又實用的裝備。

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