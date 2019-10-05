國安私菸案開調查庭 吳宗憲律師提3書狀要拚無罪

2019-10-05 13:22

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理國安特勤私菸案，為確認被告吳宗憲、張恒嘉是否變更居住地，今傳喚兩人到庭，並裁定吳宗憲變更居所地址為台北憲兵隊、張恒嘉則為士林憲兵隊。至於吳宗憲的委任律師王振志今也庭陳3份狀紙，並指本案事實非常清楚，辯護意旨主要在於檢方法律、解釋適用有無重大錯誤，請法院判吳男無罪。

台北地檢署偵辦私菸案，今年8月23日首波偵查終結，依貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品或圖利罪、稅捐稽徵法等罪嫌，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者，另行偵辦。

原在押吳宗憲、張恒嘉被起訴後移審法院，均獲裁定100萬元交保，並限制住居與出境出海，且不得聯絡騷擾共犯或證人。

吳宗憲、張恒嘉事後返回工作單位，法官為確認兩人是否變更住居所，原本限制住居處分是否有變更地址必要，上午傳喚兩人到庭。

吳宗憲說，住居所仍在高雄市戶籍地，服役單位則變為台北憲兵隊，單位內有宿舍，值勤時都在宿舍，宿舍地址就是部隊地址；休假部分，假設11月要休假，通常要在10月底提出，經部隊主官批准就可休假，因此最慢會在10月25、26日可確定11月何時可以休假，另因還有年假緣故，現每次休假為4至5日，每月休2至3次，休假會返回高雄陪家人。

至於住居所同樣在高雄的張恒嘉則說，服役單位變為士林憲兵隊，部隊有寢室，宿舍地址就是部隊地址，雖有時會外宿胞姊位於南港的住所，但上班時主要還是待在部隊裡；休假部分，張目前為週休二日。

法官隨後詢問公訴檢察官兩名被告是否有變更住居所必要？檢方認為，兩人仍有其必要，因此請依法裁定為新的住居地點，且若再變更，應主動向法院陳報；檢方也說，監察院雖向法院調閱本案資料，但並不符合國家機密法規定，且若同意調閱也會對審判進行造成一定程度影響，建議不予提供。

法官審理後裁定吳宗憲變更住居所為台北憲兵隊、張恒嘉為士林憲兵隊，並諭知兩人排定休假後，應向法院告知假期違和，若有變更也應通知，且法院也會不定期派人查訪，並要兩人電話保持暢通，而法院也會函請憲兵隊注意兩人出勤情形，「畢竟本案很敏感」。全案將於下月1日進行準備程序。

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