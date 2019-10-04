一年找不到「小老婆」 丈夫怒告正宮侵占

2019-10-04 22:35

〔記者王捷／台南報導〕周姓男子有一輛相當珍愛的百萬重機，對這輛「小老婆」愛護有加，但是周妻卻吃醋，去年將「小老婆」偷騎走，丈夫整整一年找不到「小老婆」，夫妻倆感情也沒變好，周男一氣之下在今年對妻子提告侵占，不過檢察官認為，依據刑法324條，親屬間的竊佔是告訴乃論罪，但是依據刑事訴訟法237條，告訴乃論罪要在6個月內提告，周男過了告訴期間，所以做出不起訴處分。

40多歲的周男纏著妻子，由妻子分期付款，登記在他名下，讓他在去年終於擁有人生中第一輛重機，周男對「小老婆」愛不釋手，常常騎車到外地奔馳，不僅淋到雨就上蠟洗車，連看到路面積水都捨不得經過，寧願牽車慢慢通過積水路面，也不願「小老婆」被噴濕。

周妻覺得周男有了「小老婆」，對他漸漸冷淡，讓她覺得自己好像花錢替丈夫買了「小三」自己則被打入冷宮，因此吃醋常常為了這輛重機吵架，甚至吵到想離婚，最後離家出走，最後妻子將周男的重機偷偷牽走，希望能挽回夫妻情誼，沒想到兩人感情沒有升溫，反而每況愈下。

周男不知道妻子將重機藏在哪，但又不好意思問妻子，只能四處打聽，找了一年都沒下文，為了小老婆怒告妻子侵占，不過檢察官認為，親屬間的竊占告訴屬於告訴乃論，而且周男也過了告訴期，因此做出不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法