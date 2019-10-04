PO網爆租屋被惡搞 房東、房客臉書社團開嗆互告

2019-10-04 15:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名王姓女房東在「新北市租屋網，房東盡量PO」臉書社團投訴陳姓女房客，欠租還把房間堆滿垃圾，陳女也PO網反擊，不滿王女隨意進屋拍照，怒嗆：「房間亂甘您何事？」，並寫下王女名字及地址，事後雙方互告，新北地檢署今依違反個資法起訴陳女。

陳女去年11月向王女以每月6500元租金，租下1間小套房，租約為期1年，今年3月雙方因房租問題發生嫌隙，王女不滿在「新北市租屋網，房東盡量PO」臉書社團留言，「請新北的房東們注意，此惡質房客不只拖欠房租未繳還將房間惡搞」，並附上陳女房間堆滿圾垃的照片。

陳女得知後，翌日也在「爆料公社」、「新北租屋網」、「新北市房屋租網」臉書社團，PO文指出「土城OOOOO樓～王OO小姐房東是否太誇張～我跟您約定3/2把半個月租金補給您，但因為我正在上班，只是1天沒回您訊息，您不經我同意就直接進入我的套房…好像不太符合法律程序吧！而且我的房間亂甘您何事？您是否管太多了…我一直在忍讓您一些不合理行為，又在租屋社團誹謗我…法院見還有～您有繳房屋稅嗎？」等語。

事後雙方對簿公堂，王女控陳女違反個資法、加重誹謗罪；陳女則控王女侵入住宅、加重誹謗罪。

庭訊時，王女供稱，今年2月初陳女表示經濟困難，希望能分期付款，雙方約定在3月2日前繳清當月及前月積欠租金，後來她到套房向另一位莊姓房客收租時，發現陳女房門虛掩，加上先前聯絡陳女未獲回應，才與莊男一起敲門查看，結果一敲房門就打開了，她發現屋內燈開著，房間亂七八糟，陳女所有物品都不見了，加上又在房間內找到2副鑰匙，才會以為陳女已搬走，PO網提醒其他房東，陳女欠租又不聯絡，還將爛攤子留給房東。

陳女則說，王女未經同意進入租屋處拍照，照片PO網後害她被網友撻伐，之後無法租到房屋，網拍代言商品也被取消資格，踢出群組，她不得已才會也PO網提出房東說謊證據，澄清自己非惡質房客；另否認涉犯個資法，認為是王女先在臉書張貼她個資，她才會反擊張貼。

檢方檢視陳女房間照片，發現塑地上有塑膠袋包裝的物品，冰箱上放著衛生筷跟塑膠湯匙，矮櫃上則是凌亂紙張，浴室還有大片汙漬，並無其他日常生活使用物品，確實會讓房東誤以為陳女想搬走，認為王女基於此原因進入自己的房屋勘查狀況，並未涉犯侵入住宅罪；而加重誹謗罪部分，王女並非無中生有，且租屋爭議屬可受公評之事；陳女因氣憤PO網回擊王女在所難免，也非刻意捏造不存在事實，因此均予以不起訴，但陳女在網路洩漏王女姓名及地址，侵害王女人格權與隱私權，因此依違反個資法起訴陳女。

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