違章燒不盡！ 彰化今年已燒15間工廠

2019-10-04 15:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中市大雅區一家位在農地的違建工廠大火，造成2名警消人員殉職，引發國人對於違章工廠消防安全的重視！彰化縣今年以來工廠大火不斷，至今已燒了15間工廠，其中不乏大型的農地違章工廠，這些工廠雖有接受消防檢查，但因位於農業區，農路狹窄，消防水源不足，救火困難，其次，因為屬於違章，大火一經燃起，只能任其付之一炬，濃濃的化學黑煙嚴重影響居民健康，落塵也侵害農作物，賣相變差。

今年8月22日埔心鄉一間膠鞋工廠發生大火，火勢一發不可收拾，連燒1天1夜，造成週邊7鄉鎮嚴重的空氣污染，這場火也燒出民眾對違章工廠的怒火。

縣府表示，彰化縣農地違章工廠已取得臨登的家數約1500家左右，這些擁有臨登的工廠都接受縣府管理與監督，縣府經過再調查，目前全縣還有約3000家農地違章工廠，連臨登工廠都沒有，無法接受合法納管的機制，這3000家農地違章工廠如何處置，就看中央的政策和法令的規範。

上述埔心鄉的違章工廠，早在大火發生前就被民眾檢舉「空污」，但因其都利用深夜排放廢氣，稽查不易，經鄉長張乘瑜實施鐵腕，才以違反都市計畫法的分區使用規則裁罰4萬元。

消防局表示，這些違章工廠雖不符合分區使用規則，但消防設施檢查一樣都不能少，消防局長蕭嘉政表示，違章工廠雖地目違法，但該有的消防安來一項都不能少，樓地板面積只要超過150平方公尺（約50坪），就須設置室內消防栓，連帶還須設置消防專用蓄水池、緊急電源等必要設備，設施完成後必須接受檢查，若不合格，消防局會開出勸導單，一再勸導無效就會開罰。

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