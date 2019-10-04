夭壽！污染近8年 「飲料界鴻海」漏報7729萬空污費

2019-10-04 13:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣規模最大的飲料瓶罐印刷與充填代工廠，包括可口可樂等知名飲料，有「飲料界鴻海」之稱的股票上市公司宏全國際集團，設有空氣污染處理設備（環保設備），近8年卻故意不運轉，藉此省下空污處理成本，漏報高達7729萬元的空氣污染防制費，排放廢氣污染國人，直到環保署用熱顯像儀探測，發現煙囪溫度始終40多度，才驚覺此公司把煙囪與環保設備當應付稽查的裝飾品，沒有正常開啟使用，董事長戴宏全辯稱不知情，但證人卻說此事全公司上下無人不知，台中地檢署今天依詐欺得利罪與違反空氣污染防制法起訴戴宏全與手下共19人。

台中地檢署調查，宏全國際集團是台灣規模最大的飲料裝填廠，其營業項目包括寶特瓶的包裝材料、瓶蓋、鋁罐包裝材料、標籤印刷，也是知名飲料可口可樂、百事可樂、王老吉、台灣菸酒公司的飲料、昭日與麒麟等啤酒的充填代工廠，其中，該公司台中廠，使用稱為MO2的凹版印刷，在寶特瓶、鋁罐上印圖案文字，會使用到油墨與溶劑，油墨與溶劑廢氣必須收集起來，送到「直燃式焚化設備」處理，再經過廢氣焚化爐（環保設備、空污防制設備）處理，達到排放標準，才能夠排放。

檢方指出，上述印刷與廢氣處理過程中，會產生甲苯、二甲苯、丁酮、異丙醇等有機廢氣，環保署核准該公司的年排放量是20.735公噸，宏全公司依規定，每一季要申報印刷油墨原料的使用量，再依使用量，計算繳納空氣污染防制費，不料，環保署環境督察總隊中區環境督察大隊與台中市環保局，去年用熱顯像儀探測，發現煙囪雖排放廢氣，但溫度僅有攝氏40至45度之間，也就是上述的環保設備，包括廢氣焚化爐、直燃式焚化爐都沒啟用。

環保單位去年9月搜索這家公司，進一步發現，宏全公司從2010年10月至2018年6月，長達將近8年，故意把其中一個名為MO1的射出成型製程，所需的油墨與溶劑原料，全部都漏報（不申報），另外，MO2的凹版印刷所需用到的油墨與溶劑，每一季都漏報66％至86％，藉此省下空污處理成本，還漏繳高達7729萬餘元的空氣污染防制費，另外，環保設備也沒有正常開啟，就把廢氣排放出來，藉此節省瓦斯等空污處理成本。

台中地檢署承辦檢察官周佩瑩偵辦後，台中環保局依空氣污染防制法，向宏全公司追繳近5年空污防制費與罰鍰，總計1億2586萬元，該公司已全部繳清，檢方偵辦時，董事長戴宏全辯稱不知情，也沒有參加相關會議，但證人卻說戴宏全全都知道，檢方今天依詐欺得利罪與違反空氣污染防制法，起訴戴宏全、總經理曹世忠共19人。

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