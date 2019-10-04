羽協前理事長被控拒還存摺等文件 高院判無權持有應返還

2019-10-04 13:39

〔記者楊國文／台北報導〕中華民國羽球協會程姓前理事長，被控前年8月卸任理事長後，仍未交接該協會的帳戶存摺、民間捐款等資料給新任理事長，羽球協會因此對程提告侵占罪，並向法院提起「返還所有物」的官司，要求返還存摺等相關資料；高等法院認定程卸任理事長後，和羽球協會已無委任關係，無權持有相關資料，今判程應返還；可上訴。

中華民國羽球協會指出，羽球協會是人民團體法的社會團體，成立於1973年3月16日，以發展羽球運動、辦理全國性及國際性的羽球比賽，促進國際體育交流，發揚運動精神為宗旨，程男是羽球協會第10、11屆的理事長，任期從2009年至2017年為止，該協會於2017年8月12日舉行第12屆第1次會員大會，進行理監事改選，由張國祚當選為第12屆理事長，並於同月28日進行理事長交接程序。

不過，程男已卸任理事長，卻未將他因擔任理事長職務而持有的帳戶存摺、民間捐款等文件、資料，完整移交等新任理事長，因此訴請法院判決程男應返還相關存摺、文件等資料；此外，也對程男提出侵占罪告訴。

程男辯稱，羽球協會以他未完整交接協會的相關文件、及2017年度民間捐款資金流向不明為由，對他提出侵占罪告訴，他有必要持有相關文件、存摺來證明其清白。程也指出，相關帳戶已結清，羽球協會可以向各銀行重新申領或調閱歷年交易明細資料，不應該以訴訟手段對他提告。

高院認為，程男是因之前擔任羽球協會理事長職務，而持有相關帳戶存摺、民間捐款資金文件等資料，但他於2017年8月卸任理事長之後，和羽球協會之間已無委任關係，卻未於2017年8月28日交接理事長時，將相關存摺等資料交接給新任理事長，因此羽球協會訴請程男返還相關資料，為有理由。

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