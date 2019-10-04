無照飆車奪3命 謝亞軒出庭：願賠3死者家屬各500萬

2019-10-04 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕22歲男子謝亞軒去年10月11日傍晚下班尖峰時段，與友人黃佑呈分別駕駛2部租來的轎車，在車潮擁擠的北市南京東路上競速，最終失控撞死3人。刑事依妨害公眾往來安全罪判謝男有期徒刑13年，已上訴二審；民事部分，謝男遭其中一位死者家屬求償逾647萬元，台北地院上午開庭審理，謝男允諾對3位死者的家屬各賠償500萬元。

稍早開庭時，原告律師表示，若謝亞軒對於賠償金額維持刑庭時想法，即賠償每位死者家屬50萬元，他代家屬表示「無法接受」；律師也說，求償金額包括喪葬費27萬餘元、撫養費170萬元、死者妻子及兩個小孩各150萬元精神慰撫金。

至於被提訊出庭的謝亞軒則說，經與家人討論後，願賠每位死者家屬500萬元，但賠償方式是先由犯罪被害人保護協會與保險公司先行支付，不足之處，會由家人代為支付。

法官庭末諭知全案本月24日上午再度開庭。

全案源於，去年10月11日傍晚近6時，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路，一路狂飆至南京東路四段，兩人位了搶快，違規開進公車專用道競飆，謝男因高速閃避安全島而反應不及，車身急速失控，衝進騎樓撞死3名行人。

謝亞軒在刑庭時只認最重會被判5年有期徒刑的過失致死罪，而非刑度7年起跳、最重可判無期徒刑的公共危險致死罪。

但合議庭認定謝亞軒肇事前車速高達84公里，黃佑呈至少80公里，明顯超速，且沒有駕照的兩人一前一後跟車競駛，未保持安全車距，急速變換車道未打方向燈，依妨害公眾往來安全致死罪，重判謝男13年、黃男11年有期徒刑。

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