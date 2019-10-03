人妻女師偷吃同校小王 兩人都得賠錢

2019-10-03 06:13

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市某國中體育老師「阿建」，與同校女老師「華姐」因一起準備升等主任考試，傳出婚外情，華姐老公提告獲阿建賠償30萬定讞，此案追溯期2年快期滿，另一被害人阿建的老婆也提告，法官判阿建與華姐各要賠償30萬，彌補阿建老婆精神損害。

台中地院判決書指出，據阿建老婆指出，阿建與華姐任職同所國中，阿建是體育老師，兩人在2016年起一起準備升等主任考試，努力準備中卻傳出曖昧，華姐的老公（已離婚）提告，阿建趕快訴外和解，賠償華姐老公30萬元，刑事部分獲得不起訴。

而今年3月阿建老婆突然又提告，要求阿建要賠償她80萬，要求華姐要賠償她120萬，認為2人行為已逾越男女社交禮儀範疇，已侵害她的配偶權，情節重大致她痛苦莫名。

阿建的老婆把華姐老公提告的民事判決，拿出來當證據，裡面有許多阿建與華姐的曖昧對話，例如阿建對華姐說「6、7月先處理單身」、「我會好好照顧妳」、「再忍耐一下」、「我們的房子裡可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裡抱著妳」、「剛剛學弟邀請我去金門玩、我要帶妳去」、「想妳了」等對話。

而華姐也相對回應「等大叔搞定」、「在水裡抱抱…甜死人」、「愛我、想我」、「我一概否認…直到大叔單身」、「女婿真是用心」、「岳母一定開心」及相應之貼圖等語。法官認為顯見彼此知悉對方為有配偶之人，竟未思迴避及注意交往間分際，猶大方示愛如同熱戀中之情侶。

阿建辯稱華姐老公提出的LINE通訊軟體對話截圖（上述對話）是偷取華姐電腦資料，取得不合法，應無證據能力，且認為已過兩年追訴期。

法官認為這是民事案件，兩造是夫妻配偶關係，為了保全證據而取得上述資料，沒有所謂不合法問題，華姐老公是2017年4月底電話告知阿建的老婆，阿建老婆非常驚訝，而阿建老婆在2019年3月提起該訴訟，未逾2年追訴期。法官審酌雙方財力，判決被告兩人各賠償30萬給阿建老婆。

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