水電工成軍火教父 遭逮改槍同業急幫交保

2019-10-02 15:08

〔記者王宣晴／新北報導〕44歲的徐姓水電工因精神狀況不穩，竟以改槍舒壓，警方掌握線報，埋伏數月，日前持搜索票、拘票在徐男位於新北市樹林、土城的住處將他逮捕到案，並起出2把改造雷明頓散彈槍、1把改造M4A1卡賓槍及改槍工具、子彈零件，同時也起獲海洛因、安非他命等毒品，新北地院裁定10萬交保，知情人士透露，徐男在改槍界相當有名，不少同業得知徐男被逮，紛紛持現金想替他交保，習得改長槍的技術。

據了解，擔任水電工徐男在臉書上自稱是抓漏CEO，但他20年前就開始改槍，大多改罕見、價錢昂貴的長槍，技術純熟，賣出一把槍就可以淨賺約9萬元，在業界相當有名。

三重警方掌握線報，確認徐男以新北市樹林的住家及土城中華路的工作地點做為改槍工作室，埋伏數月掌握明確事證後，上月26日凌晨拂曉出擊，持搜索票、拘票前往查緝。

據透露，徐男生性狡猾多疑，驚覺性高，警方擔心打草驚蛇，不敢直接登門查緝，埋伏到下午1時許，發現徐男出門移車，這才派出大批警力上前壓制，持搜索票進屋查緝。

但警方僅查獲改槍工具，遍尋不著改造槍枝，直到徐男透露：「在牆裡面。」搜索員警這才發現槍枝被藏沙發酒櫃及床頭櫃等裝潢中，徐男更將藏槍位置封死，最後起獲長型雷明頓散彈槍、短型雷明頓散彈槍、M4A1卡賓槍，另查扣改造槍枝工具、子彈零件、總重1.30公克的海洛因、總重1.08公克的安非他命。

徐男到案後也坦承位於土城中華路的工作地點也有改造槍枝，警方循線查獲部分槍枝半成品，徐男供稱因為有憂鬱症狀，平時會失眠，只能靠改槍轉移注意力，紓解壓力，並否認販賣槍支，警方訊後依槍砲、毒品罪嫌將他移送法辦。

新北院檢裁定10萬元交保，但知情人士透露，因徐男在改槍業界中相當有名，不少同業得知徐男被逮，紛紛前往院檢想替徐男交保，並習得徐男的改槍手法，但最後由徐男自行支付交保金離開。

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