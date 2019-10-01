「Mayday！」 頂新集團專機迫降小港機場

2019-10-01 18:26

〔記者洪臣宏、蕭玗欣、楊雅民／高雄報導〕一架「飛特立」公司從中國南京飛台北松山班機，機長於下午4時41分喊出「Mayday」，5時51分迫降高雄小港機場，人機均安。該班機為頂新集團專機，一度傳出前總魏應充一家人在機上，但頂新集團否認。

高雄國際航空站指出，一架編號B-88322「飛特立」班機今天下午4時41分通報，疑因操作系統有狀況必須迫降小港機場，因而啟動相關SOP程序 ，出動消防車、救護車及警車戒備，該班機5時51分安全降落，機上11人平安無恙。

高雄國際航空站表示，B-88322航班申請使用27跑道迫降，平安降落後自行滑行至35停機坪停妥，航務1、3號分別尾隨航機及進行跑滑道巡視，迫降原因待民航局查證。

B-88322是頂新集團的專機，一度傳出搭載魏應充一家人從中國飛抵台灣，但頂新否認，高雄國際航空站表示不便透露班機乘客資料。

民航局表示，今天下午5時41分左右確實收到飛特立航空班機因為飛機故障，在空中喊出「Mayday」，最後迫降在高雄機場。民航局表示，該案已通報運安會，但無論運安會是否進行調查，民航局皆會進行調查，目前已派員前往高雄機場，先針對駕駛員進行酒精測試、請組員報告，並將飛機拖至停機坪等候調查，以進一步讀取黑盒子。但對於機上人員身分，民航局表示不便對外公開。

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