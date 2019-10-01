南方澳斷橋》2外籍漁工留院觀察 蔡英文親赴病房探視

2019-10-01 17:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋斷裂，造成12人受傷送醫，其中有2名外籍漁工在台北榮總蘇澳分院住院觀察，總統蔡英文下午到院探視，希望他們早日康復。

在蘇榮住院的漁工，分別來自印尼與菲律賓，目前留院觀察，蔡英文在交通部長林佳龍等人陪同下，親赴病房探視。

蔡英文說，蘇榮住院的2名受傷漁工，目前病情穩定，其中一人明天動手術，若順利復原就可出院，被問到政府對受傷外籍漁工有無特殊照顧？蔡英文說，他們的駐台辦事處有派員陪伴，漁工情緒與身體狀況都不錯。

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