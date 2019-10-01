南方澳斷橋》搶救受困漁工 海軍拖駁船出動

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋坍塌，傳出有5名漁工受困在橋底2艘船隻船艙內，船艙嚴重變形；50噸大型吊車上午11點進駐至今，經過約5個小時，搜救進度無具體進展；在救難人員將船隻解體後，將以南北2個方向，將船從橋底拉出，海軍拖駁船也出動，要拉出受困漁工。
海軍港務拖船既非作戰船艦，不必出海飽受風浪，卻是海軍艦艇編制內不可或缺的重要螺絲釘，除了一般拖駁勤務外，必要時還得肩負水上消防任務；拖駁船將從橋的南側，將被壓在船底的船隻拖出，希望能順利救出受困漁工。
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〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋坍塌，傳出有5名漁工受困在橋底2艘船隻船艙內，船艙嚴重變形；50噸大型吊車上午11點進駐至今，經過約5個小時，搜救進度無具體進展；在救難人員將船隻解體後，將以南北2個方向，將船從橋底拉出，海軍拖駁船也出動，要拉出受困漁工。
海軍港務拖船既非作戰船艦，不必出海飽受風浪，卻是海軍艦艇編制內不可或缺的重要螺絲釘，除了一般拖駁勤務外，必要時還得肩負水上消防任務；拖駁船將從橋的南側，將被壓在船底的船隻拖出，希望能順利救出受困漁工。