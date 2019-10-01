南方澳斷橋》曾受託檢測 健行科大：對意外發生感到遺憾

2019-10-01 15:36

〔記者李容萍／桃園報導〕宜蘭縣南方澳大橋今日上午無預警發生斷裂意外，曾受委託於民國103年及105年進行橋梁檢測的健行科技大學非破壞檢測研究中心教授陳明正表示，當年受委託的計畫，是協助進行檢測，並未負責維修。依據規定，該橋梁屬特殊橋梁，應每年進行檢測，但該研究中心並未參與105年之後的該橋梁檢測工作，無法確知橋梁最新的安全狀況，對於橋梁坍塌表示遺憾。

至於之前的檢測結果如何？陳明正也說，檢測正本均已提供給宜蘭縣政府，學校是受託檢測單位，不宜直接公布檢測內容。

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