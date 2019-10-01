南方澳斷橋》數年前「3猛颱斷3橋」 都是颱風挾豪雨惹禍

2019-10-01 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭南方澳跨港大橋今天早上突傳塌陷斷裂，目前相關單位正在全力搶救中，截至目前為止，有20多人受傷送醫。大橋掉入海面瞬間激起數十公尺高浪，畫面令人驚恐！民眾也不禁回想起多年前的后豐大橋、高屏大橋斷橋事件，分別造成2死4失蹤及22人輕重傷的憾事，且這些斷橋意外都是因「颱風」帶來的豪雨所致，令不少民眾擔憂。

2008年9月14日，台中后豐大橋受颱風「辛樂克」侵擾，豪雨襲台造成中部山區單日降雨量超過700毫米，使得大甲溪溪水暴漲，晚間近7點左右，橫跨大甲溪、聯繫台中縣后里鄉與豐原市的后豐大橋第二橋墩被洪水沖斷，北上橋面崩塌50公尺，有2輛汽車當場墜溪，造成2死4失蹤的憾事。

2000年8月27日下午3時許，正值颱風「碧利斯」挾帶的豪雨襲擊，連接高雄與屏東的高屏大橋，其中有2座橋墩被積累的大量溪水直接沖毀，造成橋面滑動，最後有長約100公尺的橋面塌陷；當時橋上的17輛汽車、機車墜落水中，造成22人受到輕重傷。

除了這2起斷橋事故之外，2009年的父親節，颱風「莫拉克」帶來狂風暴雨的陰影，至今仍在民眾心中揮之不去，隔日（9日）凌晨零時造成高雄縣雙園大橋崩塌，嚴重影響高屏兩縣市交通狀況，合計鐵路與省道橋梁共有13座斷裂，而雙園大橋斷橋事件也造成5車、9人失蹤。

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