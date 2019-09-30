幫同學拿DVD涉運毒判18年定讞 纏訟10年二度平反更審無罪

2019-09-30 18:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕小琉球開設漁船公司的林進龍被控10年前，幫國小同學向菲律賓返台漁船，代領3台DVD的紙箱，內卻夾藏16塊海洛因磚，被依運毒罪重判18年定讞，林逃亡4年後到案，他喊冤不知藏毒，冤獄平反協會協助聲請再審，去年獲判無罪，最高法院撤銷發回更審，高雄高分院今再度判他無罪，林進龍盼檢方不要上訴，還其最後清白。

判決書指出，通聯未有被告涉案內容，負責安排運毒的主嫌林金群到案後證稱，只是麻煩被告幫忙代為領取DVD紙箱，未將紙箱內藏海洛因一事告知被告，被告指示其子前往將裝有毒品紙箱取回後，將紙箱放置屋外，並未特別保管，也未曾開啟紙箱，海洛因磚16塊量非少、價值甚高，被告若非不知情，否則此舉不合常情，撤銷原判改判無罪。

林進龍當年被依運毒罪起訴，檢警當場在裝DVD紙箱內，查獲16塊海洛因磚、重達6公斤，紙箱外寫有「林進龍轉交阿鳳」字句，檢警監聽主謀林金群的通聯記錄，認定林進龍運毒的證據確鑿，林進龍百口莫辯，但仍堅稱受託國小同學林金群代領3台DVD，對走私毒品案完全不知情。

檢警當時調查，得利10號漁船將16塊海洛因磚載運回台，林進龍再叫兒子向船長陳火盛領取紙箱，並連絡謝龍宗妻子取貨，被警方埋伏查獲，檢方認定林進龍等5人共犯運輸一級毒品罪，林最後遭重判18年定讞，他選擇逃亡，直到2017年冤平會協助聲請再審才現身。

高雄高分院再判無罪，委任律師表示，該案並無直接證據指涉林曾參與販毒謀議，卻有許多供述、通聯都可證明清白，盼無罪判決能為本案畫下句點，據了解，此運毒案經2次判重刑、2次判無罪，已經對林進龍和其家人，造成極大的精神折磨。

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