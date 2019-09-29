赤腳偷車賊趁夜行竊 才偷第一輛就活該被逮

2019-09-29 10:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲吳姓男子今凌晨打赤腳徒步走在新北市板橋街頭，手握一字起形跡鬼祟，果不其然吳男試圖用手上工具欲隨機撬車偷東西，但賊星該敗，下手第一輛車時，恰巧就被巡邏的員警發現，吳男起初還胡謅是幫家人來車上拿東西，但警方一眼就看出車門是被撬開，吳男當下還想落跑，最終被警方壓制並帶回偵訊。

據了解，吳男於今凌晨3時許徒步行經板橋區重慶路巷弄內，夜半三更又下雨，路上人車肯定稀少，吳男欲趁機大偷一番，他帶著一字起四處張望，終於找到街邊一輛轎車，他熟練地撬開車門從副駕駛座進入，接著就開始亂翻找財物。

找了半天沒有值錢的東西，才準備要從副駕駛座下車繼續下一台，這就碰上巡邏的員警上前一問，吳男還謊稱「我幫我舅舅拿來車上拿東西」，不料警方早已發現車門鑰匙孔被破壞痕跡，加上吳男手上還拿著一字起，警方便持續質問，吳男眼見辯不下去，當下拔腿就想跑，但跑沒兩步加上他本身就沒穿鞋，一個踉蹌被警方壓制，並逮回警局偵訊。

警方調查，吳男有多起竊盜前科，發現他就住在板橋，近日未破竊案可能與他拖不了干係，對此警方將持續清查。吳男則稱自己找工作不順，所以才想偷錢緩解經濟壓力。訊後，警方依竊盜、毀損等罪嫌，將吳男移送法辦。

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