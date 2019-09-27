男闖空門掉皮夾GG 竟辯「內有5萬幹嘛偷」

2019-09-27 20:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣曾姓男子涉嫌闖空門行竊不成，離去後反將自身皮夾掉在別人家裡，且皮夾內還有身分證及5萬多元現金，屋主返家發現報警，警方將他送法辦。曾男辯稱，他有5萬多元沒有行竊的必要，喊冤遭人陷害；但苗栗地方法院認為機率微乎其微，不採信曾男辯詞，依侵入住宅罪，罰他6000元。

被害黃姓婦人於今年2月22日深夜11點許返家時，發現住家大門遭人打開，屋內有玻璃瓶碎片及一個皮夾，皮夾內有曾男的身分證、健保卡、信用卡及現金5萬4300元，並在住家後院發現1根菸蒂。黃婦報警處理，警方循線通知曾男到案說明，並將黃婦家中取得菸蒂送驗比對。

曾男到案後，否認闖空門，辯稱他曾於期間投宿過附近旅店，且與黃婦沒有嫌隙，沒有侵入住宅之動機，且自己隨身攜帶5萬餘元，也沒有竊盜必要，喊冤是遭人陷害。

不過，菸蒂經比對，DNA與曾男相符，法官認為，若有人能同時取得沾有曾男唾液菸蒂及皮夾，機率微乎其微，且在這個人在無人知曉情形下，不順便取走曾男皮夾內現金，僅在乎陷害曾男，更令人難以想像，故曾男應確有前往被害人住處，曾男所辯不足採信，犯嫌應可認定。法官依犯侵入住宅罪，判罰曾男6000元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

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