測試新機錄到車禍 監視器業者：驚悚

2019-09-27 17:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區今天上午發生一起機車與廂型車的碰撞事故，機車騎士連人帶車倒地受傷送醫，廂型車後擋風玻璃也全碎，現場一片狼籍，整個過程被路旁一家正在測試新機種的監視器店家全都錄，業者說，當時看到騎士滿臉是血倒地不起，相當驚悚。

這起事故發生在上午8點多，正值上班交通尖峰時段，北區中清路上車水馬龍，25歲王姓男子騎機車與54歲瞿姓司機駕駛的廂型車發生碰撞，撞擊力道猛烈，王男連人帶車倒地不起，廂型車後擋風玻璃也全碎，頓時造成交通阻塞，瞿男趕緊停車查看報案，警方通報救護車將受傷王男送醫，幸無生命危險。

而路旁相鄰的一家當舖及監視器業者騎樓監視器也全程錄下車禍，張姓當舖業者說，當時聽到猛烈的撞擊聲，趕緊出門查看，只見騎士滿臉是血失去意識，廂型車後擋風玻璃碎片散落一地，場面驚悚。

監視器許姓業者則說，監視器機種推陳出新，昨天才換裝最新的星光監視器測試，沒想到一早就錄到車禍過程，經檢視疑是騎士穿梭車陣超車不慎導致，已將相關影帶交由警方釐清事發經過。

警方說，駕駛人於道路上行駛應遵守行車秩序及尊重其他用路人路權，以避免不慎發生意外，造成遺憾，針對這起事故的肇事原因及責任歸屬，將進一步鑑定釐清。

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