新店里長帶遊新北分署 拍賣會搶好康

2019-09-27 16:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署將於10月1日舉辦「一二三聯合拍賣日」，此次現場變賣的有碧璽手鍊、鹽燈、小家電、PUMA運動服飾、恬品軒甜點、檸檬蛋糕及王老吉涼茶等好物，而新北市新店區長春里里長李傳傑更將帶著40名里民，參觀聯合拍賣會，堪稱最特別的里民一日遊活動。

新北分署表示，李傳傑里長自參加分署上月13日舉辦的法拍教學活動後，覺得分署的聯合拍賣會上有許多好康的商品，常常以市價的6、7折甚至1、2折的價格變賣，但里民卻因資訊不足而錯失了購買的機會，實在是可惜！所以講習當天就與新北分署商量，討論帶區內里民一起來參與聯合拍賣會，新北分署排定分兩梯次來參觀，每次40人，第1梯次安排在10月1日，第2梯次在11月5日。

新北分署將於當日中午12點起在分署11樓變賣商品，11點30分開放進場參觀，下午3點則於分署12樓拍賣室拍賣43筆不動產，其中包括台北分署囑託新北分署拍賣，美麗華集團美亞鋼管公司董事長黃春發，位於新北市板橋區的2筆土地。有興趣的民眾不妨先上網瀏覽拍賣公告，屆時再到場投標應買。

網址如下：

動產：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Chattel/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001

不動產：https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Estate/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001

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