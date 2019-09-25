計畫運毒進日本未遂 跨國毒梟判刑3年4月

2019-09-25 19:18

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，刑事局破獲跨國毒梟徐聖傑準備以金屬電磁模具運安非他命進日本，共查獲90多公斤重的180包安非他命，不料，檢方聲押時卻踢鐵板，法官竟讓徐男無保請回，他隨即變裝逃逸，警方苦追14天才順利逮回；此案經新北地院審理判定徐男有罪，審酌毒品未流入市面，依運輸第2級毒品未遂罪，判刑3年4月。

徐聖傑妻子同樣被控運毒，她辯稱，因徐男晚上外出，懷疑他在外有女人，才跟著到倉庫，合議庭審理後判定證據不足，判徐妻無罪。

另外，男子黃昱晟、黃子耀收取5萬元報酬及免費機票、食宿等旅費，以其名義報關運輸模具，並搭機飛往日本收貨，合議庭判定，雖無法證明2人知道是運毒，但他們應知藏有管制物品，依私運管制物品出口未遂罪，各處1年8月徒刑。

檢警調查，徐聖傑與綽號「文哥」的男子合作，在新莊租倉庫，由「文哥」以夾鏈袋、茶葉包分裝毒品，放進模具中焊接封死，徐男則負責打磨模具，並找來黃昱晟、黃子耀2人，以其等名義報關，2人並提前飛抵日本收貨。

為確保海關X光掃描機，無法發現模具內的毒品，徐男還請不知情的補模工廠修補、焊接表面縫隙；不過，這一切都是白工，檢警已發現運毒計畫，在2017年3月6日前往倉庫查獲180包安毒，重達90多公斤。

出乎意料的是，檢方聲押徐男時，新北地院法官卻以無法證明有逃亡及串證之虞，裁定無保請回，徐男馬上逃亡，期間刻意戴帽、戴眼鏡，且在日租套房、摩鐵變換藏匿，還故意轉搭計程車製造行蹤斷點，警方苦追14天才將他逮回。

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