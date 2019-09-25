補票引發口角 台鐵2列車長互告鬧上法院

2019-09-25 16:05

〔記者李立法／屏東報導〕搭火車上班忘了帶乘車證被要求補票，2名台鐵列車長竟為了補票問題對簿公堂，互告公然侮辱及誣告罪，官司沒有輸贏，卻傷了同事間的和氣。

周姓列車長搭自強號火車上班，卻忘了攜帶台鐵配發的乘車證，自強號林姓列車長於是要求周男補票，雙方為此引發口角，周男氣得狀告林男公然侮辱等罪，檢察官偵辦後予以不起訴處分，林男亦不甘示弱，反控周男誣告。

法官認為，雙方因補票事宜在火車上發生爭執，足見周男提告並非事出無因，也無虛構周男侮辱的具體事實，無法以誣告罪論處，判周男無罪，可上訴。

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