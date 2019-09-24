謠言終結站》10月交通違規加重罰？ 桃警交大：錯！早已實施

2019-09-24 22:23

〔記者陳恩惠／桃園報導〕光輝十月將至，近來line各群組瘋傳十月一日交通新制，針對汽機車駕駛如果行進間抽菸、滑手機，將開罰600至4500元不等罰鍰，桃園市警交通大隊表示，每年八、十月不斷流傳「網路謠言版」交通違規罰則的貼文，近年甚至增加違規項目，其實我國二○一三年元月就已實施，且裁罰金額部分不正確，民眾可上網查詢最新交通法規，也可向警方詢問。

至於「汽機車駕駛煙蒂一落地罰4500元」部分，市府環保局表示，亂丟煙蒂可依廢棄物清理法第27條裁罰1200元以上6000元以下罰鍰，並依同法第53條第3款規定，「經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰」也就是第一次被抓到亂丟煙蒂，裁罰新台幣1200元，第二次罰2400元，依此類推；若罰款金額達5000元以上者，還必須參加環境教育講習。

網傳：「1、汽機車不管是在行進間或是停紅綠燈時，只要拿出手機-有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰單，一次1000元，要打手機請停靠路邊再打。2、汽、機車只要抽菸（只要有點燃）就開罰600元，要是菸蒂一落地罰4500元，以上10月1號開始實施。請注意！」

桃市警交通大隊澄清說，按「道路交通管理處罰條例」第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3千元罰鍰；機車駕駛人行駛道路有上述相同行為者，處新台幣1千元罰鍰；另汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，處新台幣6百元罰鍰。

交大說，另有一則「交通違規於8月20日實施加重罰鍰」，經檢視網傳資料發現，除停等紅綠燈超越停止線，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「汽車駕駛人不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」規定，可處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰金額屬實外，其餘提到要闖紅燈、紅燈右轉及超速都要加重處罰部分，全部是網路謠言。

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