貪檢詹昭書判10年刑 詹今晚主動到案即刻發監！

2019-09-23 22:33

［記者洪美秀／新竹報導］涉犯貪污治罪條例案件的詹昭書，經最高法院108年9月19日駁回上訴後定讞，詹昭書遭判處有期徒刑10年，原新竹地檢署訂24日上午要傳喚詹昭書到案執行，沒想到詹今日晚間8點25分提早主動到地檢署報到，經問訊後即刻依法發監執行。

新竹地檢署指出，前檢察官詹昭書在2009年到2010年間，利用其檢察官身分及執行職務機會，向民間友人張男佯稱可幫忙處理刑事案件，並要求張男須支付相對報酬，張男信以為真陸續替詹給付家具貨款給家具行，且交付現金50萬元給詹購買車子，但詹卻未依其承諾內容替張男處理相關刑事案件，詹在過程中共詐得73萬6000餘元，經新竹地檢署檢察官在2011年12月將詹起訴後，經臺灣高等法院3次將詹判處有期徒刑10年，褫奪公權6年，並沒收犯罪所得，且在今年9月19日由最高法院駁回上訴而確定。

最高檢察署依法務部頒「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」層轉通知新竹地檢署，新竹地檢署9月19日接獲通知後，隨即依法分案辦理發監執行作業，並由執行檢察官開立傳票通知詹需於9月24日上午9點30分到案，且啟動防逃機制，在不侵害詹的隱私方式下對詹進行監控，不過詹提前主動到案，也使此案得以立即發監執行。

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