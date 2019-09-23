男子撿拾貴重滯留漂流木 東警攔截查辦

2019-09-23 10:45

［記者陳賢義／台東報導］台東林管處公告10日起開放徒手撿拾漂流木，吳姓男子異想天開認為有機可乘，鎖定了5根已標記的滯留漂流木，再利用夜色作掩護，駕駛廂型車直搗河床載運，台東警分局初鹿所獲報，不動聲色守株待兔埋伏，當場人贓俱獲，訊後，依違反森林法移送台東地檢署偵辦。

初鹿派出所所長黃年炎、警員洪健隆獲報，南溪河床有民眾疑似拾取河床上的滯留木，立即趕往查看，搜尋現場發現通往河床道路疑有車輛輾過車痕，再往河床望去，遠處竟有1輛箱型車正在搬動滯留木，洪員不動聲色的在附近隱密處埋伏，見箱型車緩緩駛上河岸，立即上前攔查，查扣5根已被標記的樹材。

突見警方攔截阻路，吳男驚慌辯稱均是無價值雜物，洪員立判蹊蹺，通報台東林管處派員到場鑑驗，確認5根都是極為貴重的櫸木，戳破吳男謊言。吳男到案供稱，清晨駕駛廂型車搬運櫸木，是為了自行加工製作家具或花瓶供觀賞用，殊不知法網恢恢當場被查獲，後悔不已。

台東警分局提醒民眾務必遵守山林產物及河床滯留木，不得任意砍伐、撿拾，林務局於平日未開放民眾撿拾及清理河床的滯留木，民眾務必遵守相關規定，以免觸法；另也呼籲發現擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木，應立即請聯繫台東縣政府、台東林管處，檢舉專線電話0800-000-930，或撥打110報案。

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