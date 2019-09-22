婦離家20年被宣告死亡 熱心警助她和兒子重逢

2019-09-22 12:16

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕李姓婦人20多年前因遭先生家暴從台東逃到新竹隱忍度日，她也因長期和家人失聯被宣告死亡，沒想到新竹縣警局高鐵派出所警員上週巡邏時關懷路旁的她是否需要協助，意外發現這名婦人竟然沒有身分資料，把她帶回調查並協助聯繫家人，讓她和兒子在派出所裡重逢，母子激動地相擁而泣。

警方表示，竹北警分局高鐵派出所警員黃政喆、警員劉昶麟於9月16日17時許，巡邏經過竹北市隘口二街時，發現1名年約60歲的婦人神色慌張、畏畏縮縮，於是上前關懷並瞭解其身分，沒想到這名沒有帶身分證件的婦人用警用行動電腦查無姓名，帶回派出所進一步調查更在戶政系統中查無資料，一度懷疑她是謊報身分，後來比對她的指紋和其他電腦資料，才發現她竟然早就被法院宣告死亡。

警方表示，後來李婦透露，來自台東的她已婚有4名兒女，因為受不了先生經常打她，20多年前不告而別離家出走，隻身一人來到新竹躲藏生活，後來有幾次回去台東老家，但家人已經搬走，她也不知道該怎麼跟兒女取得聯繫。

警方表示，竹北警分局的員警獲悉李婦的過往經歷後都相當同情，熱心透過各種管道聯繫上她的大兒子；當他在電話中聽說警方找到他媽媽時相當震驚，不敢相信母親竟尚在人世，他也向警方說明，母親失蹤後，他父親曾向警察機關通報失蹤，因經過7年均未尋獲，不得已才向法院聲請死亡宣告。

李婦的大兒子為此連夜搭車趕到新竹，在高鐵派出所內和20多年沒見的老母重逢，2人一見面就哭著抱在一起，讓在場的員警也為之鼻酸；這些員警感慨地說：「她在法律上不但是『死而復生』，和家人重逢更可說是『重獲新生』」

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