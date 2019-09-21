又攻擊老人家！宜蘭市場中國女子疑報復 拿畚箕打破老攤販的頭

2019-09-21 16:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］2年前宜蘭市南館市場中國籍郭姓女攤販，才因潑水衝突，打爆老婦的頭，引發當地居民譁然；不料，今日郭女因為與市場內71歲鄭姓老攤販發生口角，持畚箕打爆鄭姓老攤販的頭，頓時血流如注；附近民眾看不慣將事件po在宜蘭知識+，直呼太扯了，這不是第一次！警方指出，郭女與鄭翁因彼此互毆，都有受傷，兩人互控傷害，將依法移送。

38郭姓女攤販在南館市場賣衣服，鄭姓老翁則擺攤在郭女斜對面，賣鐵製廚具，據了解，兩人在市場內就頻繁因為對彼此叫賣聲過大不滿，發生過衝突；鄭姓老翁說，今天中午12點左右，郭女突然跑到他家，他質問郭女，跟蹤到他家幹嘛？沒想到郭女就突然拿起畚箕打他的頭，他才出拳反擊。

鄭姓老翁說，他的頭縫了4到5針，還好沒有打中太陽穴，否則就當場死掉了，過去郭女常常出事情，與鄰近民眾起過衝突，每次都要跟人家輸贏，被打成這樣，他一定會告郭女；事發後郭女店面拉下鐵門，大門深鎖。

此事發生後，有民眾將事件po在宜蘭知識+，直呼太扯了，這不是第一次了！記得前幾年也有上過新聞宜蘭南館市場有個阿嬤，也是被中國籍郭女打破頭，今天她又打人了，又一個阿公被打到頭破血流，旁邊的店家說，郭女先動手，阿公被用畚箕打倒在地，太惡劣了，怎麼有這種人？

警方指出，此事警方獲報後，已立即趕往現場處理，動手雙方都有受傷，且互控傷害，將依法移送法辦。

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