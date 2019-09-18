高中女疑捲入感情糾紛 KTV唱歌竟遭多男「蓋頭」圍毆

2019-09-18 20:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一家KTV，16日晚間發生吵鬧糾紛，一名未成年少女與友人在歡唱時，疑因感情糾紛，遭一旁男性友人潑酒水，還遭垃圾桶蓋頭，以「蓋布袋」方式痛毆，踹倒在地，被打女子不滿，在網路貼文「都朋友，別鬧得像敵人一樣」，該女子也在父母陪同下，前往警局報案，警方今日將涉案的7名男女依傷害等罪嫌移送法辦。

女高中生被打畫面，被人用手機拍下，並貼文臉書社團，畫面中，被害女高中生身體不斷被男子猛踹，還被垃圾桶蓋頭，一旁還有人叫囂，模樣狼狽，打人影片引起民眾議論，痛批施暴者「這麼多男生打女生，渣男！」，也有人留言，是女高中生亂說話才被教訓。

女高中生則在自己臉書貼出手、腳擦挫傷或瘀傷的照片，並留言，「這輩子沒被這樣對待過，而且還是男神（生）打女神（生）」、「都朋友，別鬧得像敵人一樣」等語，並嗆「法律程序一定要走」。

溪湖警分局表示，獲報後立即成立專案小組，報請指揮偵辦，分別傳喚5男2女到案說明，其中有4人未成年，多數還是學生，初步調查，因被害女高中生與涉案男女中疑有感情糾紛，原本相約至KTV歌唱，未料卻引發衝突，其中有人表示坦承動手，但事發詳細原因仍待一步釐清，目前全案已移送彰化地檢署偵辦。

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高中女疑因介入感情糾紛，遭對方教訓，被人以垃圾桶蓋頭毆打。（翻攝畫面）

高中女被垃圾袋蓋頭毆打，全身被潑酒水，跌坐在地求饒。（翻攝畫面）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女子在包廂內遭教訓不夠，在包廂外遭男子痛毆，打趴在地。（翻攝畫面）

女子在臉書貼受傷畫面。（翻攝畫面）

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