莾男持椅猛砸8旬婦 投檢認惡性重大聲押獲准、地方鬆口氣

2019-09-09 17:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉有莾男以椅子猛砸8旬老婦，把她砸到手骨折，「行凶」影片曝光後網友群情激憤，南投地檢署火速指派檢察官偵辦，草屯警方持拘票拘提該男，移送南投地檢署後，檢察官以涉嫌及惡性重大聲請羈押獲准，地方的老人家知道該男被收押後才鬆了一口氣。

以椅子猛砸80歲老婦人的48歲張姓莾男，平日只要喝了酒就失去理智，是地方頭痛人物，本月3日傍晚，在距離爽文派出所僅數十公尺的文山宮廟埕，連續用椅子砸向80歲的老婦人，婦人倒地不起後，他還再砸一次，影片6日曝光後，網友瘋傳影片，甚至有直播主也分享影片，表示這名男子行徑太惡劣，網路罵聲四起，甚至有人說要去打這個「人渣」。

南投地檢署看到影片後感覺事態嚴重，檢察長毛有增指派檢察官偵辦，在草屯警方掌握張姓男子行蹤後，檢察官核發拘票，6日深夜將張姓男子拘提到案，為了怕網友有不理智行為，拘提到張姓男子後還帶到其他派出所進行警詢筆錄。

草屯警方將張姓男子移送南投地檢署後，承辦檢察官認為張男惡姓重大，且若讓他再回到社區怕會再有不理性的暴力行徑，向南投地院聲請羈押獲准。

中寮鄉爽文村一帶的鄉民，今天還在談論該案，感謝檢察官和法官將這名「酒空」羈押，解除大家的恐懼，否則老人家這一段時間都不敢到宮廟聊天。

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