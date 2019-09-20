高市治安亮紅燈 警方強力聯手瓦解討債集團

2019-09-20 21:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市治安被質疑亮紅燈，新興、前鎮、鹽埕分局和刑大、少年隊聯手破獲以陳姓男子為首的「暴力討債集團」，一舉逮捕8嫌，查獲改造手槍3枝、子彈11顆、毒品咖啡包、安非他命、k他命、各式刀械6枝及棍棒一批，全案今移送高雄地方檢署偵辦。

警方獲報以陳男（43歲）為首腦，另吸收了6男1女組成犯罪集團，平日從事暴力討債，四處惹事，稍有不從即以暴力相向，並強行押走被害人恐嚇取財，嚴重影響社會治安，作風蠻橫，在高雄市新興、三民區一帶惡名昭彰。

據調查，陳姓、林姓等多名被害人，因與陳嫌等有債務糾紛，經陳嫌暴力討債集團成員多次催討仍無力償還，陳嫌便夥同集團內蔡姓等多名成員，持刀、棍將被害人等毆打成傷，遇有被害人不從者，甚至強押上車，將被害人押往該集團之隱密地點，施以暴力毒打、恐嚇及拘禁凌虐，該暴力犯罪集團不法行徑，已嚴重影響社會秩序。

警方組成專案小組偵蒐後，將所蒐集證據，報請高雄地檢署指揮偵辦，並將陳嫌提列為『治平檢肅目標』，昨晚持搜索票、拘票等兵分多路將陳嫌等一舉逮補到案，並查扣改造手槍3枝、子彈11顆、毒品咖啡包、安非他命、k他命、各式刀械6枝及棍棒一批，今依刑法及組織犯罪條例案移送地檢署偵辦。

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