台東有「武警」！正在南迴做這檔事

2019-09-20 13:39

［記者黃明堂／台東報導］台東縣警局大武分局今天發布了一項訊息「因應南迴公路拓寬，武警守護部落安全」，令人差點兒嚇到，台灣有「武警」！原來，大武分局警察就是簡稱「武警」，也算有趣。

大武分局指出，台9線南迴公路拓寬工程即將完成，大武警察分局為維護轄內南迴公路沿線部落安全，加強交通安全宣導與交通執法，提醒用路人在享受便捷交通工程設施的同時，更應該要有遵守交通安全規則的正確觀念與態度，共創安全順暢的交通環境。

大武分局說，台9線南迴公路拓寬工程已大部完成，眾所矚目的草埔隧道也接近完工狀態，大武警分局預期拓寬後的南迴公路，車流量也勢必會相對增加，為有效降低南迴公路沿線部落交通事故發生，透過加強針對易肇事交通違規取締，如沿線各部落出入口設立測速照相桿、在易肇事地點周邊路段編排交通稽查勤務等。

武警也利用各項集會深入部落，針對老年人及兒童的交通安全問題實施宣導，再搭配公路即時電子看板播放最新路況訊息，讓所有用路人感受警方防制事故的努力。

大武分局提醒，台9線目前仍有部分路段在施工中，現場均設有道路交通管制器材，為維護所有用路人行車安全，行經施工路段請減速慢行遵守工區速限，避免車速過快造成交通事故發生。

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