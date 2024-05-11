小叔暗夜摸進大嫂房 摸摸小腳道歉：我走錯間了

男子阿強（化名）深夜潛入嫂嫂的房間偷摸腳，事後辯稱自己走錯房。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2024/05/11 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿強（化名）和哥嫂母親同住在高雄鳳山區某透天厝，阿強深夜潛入嫂嫂房間，伸手偷摸腳踝和大腿，嫂嫂從睡夢中驚醒尖叫，阿強擔心被家人發現，竟徒手掐住嫂嫂的脖子長達1分鐘才放手，事後阿強道歉說自己走錯房間，但法官不信，依強制猥褻罪判刑8月。

判決指出，去年1月23日深夜11點多，阿強潛入嫂嫂住於2樓的房間，他先坐在床邊，掀開被子後，伸手撫摸嫂嫂的腳踝，再往上摸到小腿；嫂嫂被摸醒後放聲尖叫，阿強擔心被家人發現，一手摀住嫂嫂的嘴巴，另手掐住她的脖子，嫂嫂被掐脖時，一直重覆說出：「你這樣你哥哥知道嗎？」阿強才鬆手逃離。

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事後，嫂嫂向教會的友人和丈夫訴說此事，並要求阿強寫下悔過書，但阿強卻在悔過書中寫上「並未進行任何性侵傷害」，讓嫂嫂不滿，直接驗傷報警提告。

高雄地院審理時，阿強說他住家裡三樓，家裡只有一間廁所在一樓，當晚他睡到一半尿急下樓上廁所，回房間時因頭腦昏沉，才會走錯房間，沒有要對嫂子做出不軌的意圖，但因嫂嫂當時放聲尖叫嚇到他，才會趕緊摀住她嘴巴；但法官傳喚家人，發現叔嫂兩人平時並無太多交集，也沒有宿怨，嫂嫂的房間布置和阿強完全不同，阿強住在家裡已40多年，不可能認錯房間，因此不採信他的說詞，摸腳部分依強制猥褻罪判刑8月、掐脖部分則依傷害罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

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