退休警開旅館當應召站 「茗茶外送」遍及礁溪旅館

2019-09-20 09:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］49歲宜蘭縣礁溪警分局前偵查佐潘立德，4年前退休「轉行」，與吳姓女友利用經營的旅館當應召站，招攬中國女子來台賣淫，生意還好到以「茗茶外送」為名，讓小姐服務到礁溪的其他溫泉旅館與私人民宅；偵查中潘男還強辯，被逮遭扣押的300萬元現金，是靠其他投資得來，但不被檢方採信，仍遭到起訴。

起訴書指出，潘男為退休警員，與吳姓女友合組賣淫集團，以自家旅館當作應召站，招攬中國女子賣淫，每次小姐服務後，就會向男客收取2000元至2500元不等的現金。

潘的賣淫集團生意好到甚至以「茗茶外送」之名，透過微信、LINE等通訊軟體攬客，並安排車伕送到指定地點「服務」，外送地點包括礁溪的溫泉旅館、私人民宅等。

另外，中國籍陳姓男子則持自由行簽證，與招攬的中國賣淫女子一同抵台，潘男、陳男雖屬不同應召集團，但賣淫手法類似，陳的賣淫集團為避免台灣官方起疑，陳男與旗下小姐，均在簽證規定時間內離去，從未有逾期滯台情況。

今年7月底，宜蘭地檢署檢察官指揮警調偵辦此案，辦案人員扣得筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套及新台幣、人民幣、港幣計價值約300萬元等證物。

偵查中，潘男坦承犯行，但對於被檢方扣得的300萬元現金，他辯稱，其中僅20到30萬元，為經營應召站的營收，所餘款項是透過其它投資得來。

但由於潘男被扣得的款項金額太大，說法不被檢方採信，遭到沒收，全案檢方偵結，依刑法妨害風化及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將潘男、吳女及陳男等人起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法