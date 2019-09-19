降低工廠火警 南市新營工業區成立區域聯防機制

2019-09-19 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕為減少工廠火警和波及鄰廠造成財損，台南市消防局第一救災救護大隊提出消防創新作為有亮點，輔導成立新營工業區廠商區域聯防機制，並有消防安全防護指導團為廠商防火健檢改善防火防災缺失，今天進行實地演練，廠商受用。

新營工業區正和製藥公司今舉辦強化自衛消防編組訓練及應變能力驗證的座談會，工業區廠商代表出席，也觀摩廠商自主消防演練、消防安全防護指導團健檢廠家設備、鄰近廠家重型機具支援發生火警廠商的區域聯防防、消防隊救災的演練。

南市消防局第一大隊大隊長丁春能表示，新營工業區約有150家工廠，如果工業區內工廠一旦發生火災、爆炸事故，不僅工廠本身可能受到嚴重破壞，更可能波及鄰廠、影響附近居民之生命財產安全，因此組成廠商消防區域聯防機制。

當工業區工廠火災發生初期時，除廠家動員自身自衛消防編組外，左右鄰近廠家也啟動聯防機制，動員人員拿自家滅火器、出動堆高機、怪手等機具協助滅火救災，即可侷限火勢甚至撲滅火勢，再和趕到的消防隊合作救災。

第一大隊副大隊長陳裕仁說，工業區區域聯防以工業區為範圍，建立一套平時能掌握區內危險源與應變資源的數量與分佈，在災害事故發生時即可迅速通報以及適時提供救災人員、機具支援，避免發生災害的廠家、鄰廠受災，「聯防做得好，財產損失可減少」。

此外，第一大隊成立消防安全防護指導團，為新營工業區廠家進行消防設備、危險物品、可燃物成品、原料、電器機械設備運作使用溫度是否異等進行消防安全健檢，藉以降低火災發生率，並指導廠家自主消防體系的初期滅火技能指導，自己財產、自己護。

新營工業區服務中心主任郭幸男說，新營工業區區域聯防體系每年將執行危險物品及化學品圖資更新、特殊工安輔導、實兵演練及事故應變通報測試，強化工業區區域聯防平台運作。

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