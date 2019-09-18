阿伯是狼！公園車震性侵同居女童 犒賞甜不辣...

2019-09-18 18:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名12歲女童母親與男友，和許姓兄弟向同一房東承租房子，女童、女童弟與許姓兄弟同住一層樓，女童母與男友則住在樓上，許弟平日睡在客廳躺椅，趁與女童獨處之際，強逼女童幫他口交，硬上女童，甚至把女童載到公園車震性侵，結束後帶女童去吃甜不辣才返家，直到鄰居發現女童行蹤有異追問，此案才曝光，新北地檢署今依加重強制性交罪將許弟起訴。

起訴指出，今年8月5日晚間，40多歲的許弟趁只有他跟女童在家，在客廳內強吻女童，逼女童幫他口交，隔天見女童洗完澡，竟把女童叫進哥哥房間，要女童口交，再強脫女童衣褲性侵得逞；翌日見女童在客廳看電視，又不懷好意問女童：「要不要出去買東西？」開車將女童載至公園，在車上洩慾，結束後並帶女童去吃甜不辣，女童當晚回家後，被鄰居察覺有異，追問後才得知許弟竟是惡狼。

開庭時，許弟否認性侵，7日在車上是跟女童聊天，鄰居卻指稱，8月7日晚上7點多下班，看見女童弟弟，問「你姊姊呢？」女童弟回：「姊姊跟阿伯出去了！」直到晚上10點多，女童才回家，因當天是七夕情人節，他好奇問：「是不是交男友所以跑出去？」女童卻支支吾吾，他進一步追問女童才說被阿伯性侵。

檢方依據鄰居證詞及監視器畫面，認定許弟有載女童到公園，並在車上停留20分鐘，女童下體也有撕裂傷，因此不採信其辯詞，認定許男性侵女童3次，將他起訴。

至於女童另指，「…結束後阿伯帶我去吃甜不辣，吃完後他說要去停車，叫我走路回家，到家後，他拿100元給我叫我買冰沙，一杯冰沙25元，剩下75元我拿給阿伯，阿伯給我50元」；至於許男涉犯兒少性剝削條例引誘少年為有對價性交罪嫌，檢方認為此事在性侵結束後，性侵前並無以金錢引誘女童，此部分罪嫌不足不起訴。

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