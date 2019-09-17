疑舊情人結新歡 2度性侵不舉 氣得改用指侵了事

2019-09-17 00:07

〔記者王俊忠／台南報導〕蕭姓男子與前女友小青育有1子，後來雙方分手，蕭男懷疑舊情人另結新歡，有一晚到小青住處，待小青幫兒子洗好澡、哄睡著後，蕭男先暴力毆辱小青，接著強脫女方內褲、撕破裙子，2度欲硬上小青、卻軟掉不舉退出，最後以手指侵入女方下體猛挖，小青痛得呼叫、踢腳反抗。台南高分院法官查明蕭男性侵事實，雖然事後女方願原諒前男友，仍依強制性交罪判蕭男1年7月徒刑。

決指出，蕭男於2018年8月11日深夜11點許，在前女友小青位於嘉義縣的住處，他等到小青幫兒子洗完澡、並哄兒子睡覺，即露出凶惡狼形。

蕭男用手把小青推到房間，在房內辱罵女方、拉扯頭髮，還把小青推倒在床上，持續辱罵、毆打，接著把小青手上所戴的工作用手套脫下，用手戳其額頭、眼睛，以此方式傷害小青約1小時。

直到隔天凌晨1點許，蕭男強行脫掉女方的內褲、撕破連身裙、強吻嘴巴。蕭男身體壓住小青、欲強行將性器官插入小青下體，但未能勃起。蕭男用雙手掐住小青頸部、繼續辱罵、毆打，接著想2度性侵女方，無奈自己「小弟弟」不爭氣，依舊未能勃起，只好改用自己手指侵入小青的下體。

遭到蕭男手指侵入、猛挖下體的小青大呼疼痛並踢腳反抗，不料再被蕭男毆打、掐脖子，身體有多處傷勢。小青怒告前男友性侵，但後來撤回傷害告訴，還說蕭男有向她道歉，願原諒前男友，請法官從輕量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法