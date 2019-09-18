醫學系畢業女縱火害死父 母求情「孩子生病才反常」

2019-09-18 13:34

〔記者王俊忠／台南報導〕今年5月16日凌晨，南市永康區1處透天厝失火，屋內1名劉姓男屋主（54歲）身亡、屋主妻、兒嗆傷送醫。警、消事後查出屋主長女劉瑀涵涉嫌縱火害死父親。今天上午台南地院開庭，劉女母親直言，醫學系畢業的女兒於今年農曆過年前在綠島打工時意圖輕生，回台南後猛槌腦袋，哭說什麼都記不住，會突然情緒失控，她認為女兒生病了，才會做出放火這種反常的事。

今上午南院開庭審理，傳訊劉女的一名醫學院李姓男同學作證，李男說，劉女在學曾2次與大學教學部人員會談，被提報為問題學生；劉女在大七實習時，覺得她反應較慢。審判長詢問劉女對李男證詞有無意見？劉女呆滯幾秒後吐出「我沒有在聽」這話，開庭過程，劉女神情一直呆滯、凝重。

身體受傷仍出庭的劉女母親主動向合議庭表達願當證人，說明女兒畢業後回台南家生活情形，劉母幾度泣訴流露出其內心悲痛。劉母表示，女兒去年大學畢業後過一段時間才回台南家住，但住幾天又會外出幾天，去年7月醫師國考前幾天，女兒不在家，她傳訊給女兒，女兒回說在同學那裡一起念書，國考後女兒才回台南長住。

劉母說，後來女兒表達想外出工作，到台東做過泡茶工作，又到綠島打工，直到今年農曆過年前幾天，她接獲消息說在綠島打工的女兒輕生，馬上前去接女兒回家，不了解女兒為何尋短？

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劉母透露，女兒回家後開始有變化，女兒曾哭著槌腦袋說「什麼都記不住，腦袋怎麼了？」那幾天都陪女兒睡，覺得女兒有情緒障礙，想帶去看心理醫師，但女兒抗拒，心想先安撫她、緩和其情緒，就沒急著帶女兒就醫。有時女兒在家發呆很長時間、神情呆滯，有時問話，女兒很慢才回應；有時不小心碰到女兒，女兒竟會啊的大叫說「你在做什麼！」

劉母說，火災發生的前一晚，女兒突然到她床邊拉她說「有話跟你說，快起來！到樓下去說」，她剛醒來回「這裡就可以說，不必下樓說」；她丈夫也醒來對女兒說「不可對媽媽沒禮貌」，後來，女兒氣到離開回房，她沒跟出去，凌晨火災就發生，她很自責自己是位失職媽媽。

對於女兒縱火行徑，劉母說，女兒從小認真念書，是很聰明、貼心的孩子，與父親感情很好，是父親的心肝寶貝、沒做過什麼壞事，女兒是生病了才會玩火，希望法官幫忙找醫師診斷女兒到底怎麼了？發生失火意外，她沒怪過女兒、也未生氣，知道女兒心裡苦才會做出如此反常舉動，希望合議庭聽到她這位卑微母親的請求。

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