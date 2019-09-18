吃早餐被壓頭 男滿臉粥不爽暴打醉漢

2019-09-18 12:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲張姓男子與女友今清晨5時許於新北市中和區吃早餐時，疑似遭到3名醉漢打擾，甚至張男的頭被其中1名醉漢徒手將他的臉直接壓入桌上剛端上桌的熱粥中，害他滿臉米粒，張男不堪受辱，遂找來呂姓友人到場，跟蹤其中1名醉漢，並拿辣椒槍對其噴射、持鐵棍痛揍，警方現已通知張、呂2人到案，至於遭痛打的醉漢仍在聯繫中。

據了解，張男在中和景安、板南路口某早餐店與女友用餐，期間走進3名醉漢，由於酒醉故音量頗大，肢體動作也大，引來張男注視，此舉也引發這3名醉漢不滿，對呂男嗆聲「你是咧看三小？」其中1人走到他旁邊，一伸手就是將他的頭壓入桌上熱粥中，但帶著女友對方又是3人，張男當下未輕舉妄動，而是趕緊打電話撂人。

同為19歲的呂男接獲張男電話，第一時間趕到現場，正好這3名醉漢要離去，1人徒步離開，另2人則搭計程車，動手的醉漢在計程車上，張、呂2人選擇共騎機車尾隨該輛計程車，中正、圓通路口下了1人後，張、呂2人確認車上剩下的就是動手的那人，便在連勝街攔下計程車準備好好算帳。

計程車停下，動手的醉漢一下車查看狀況便馬上被辣椒槍攻擊面部，張、呂也拿出隨手撿來的鐵棍就是一陣暴打，過程被路過民眾撞見並報警，警方趕抵時雙方都已離開，僅留下現場斑斑血跡及醉漢的一些私人物品。警方循監視器已通知張、呂2人到案，現正問訊中，被暴打的醉漢則還在聯繫中。

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